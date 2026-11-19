Kultur
Auf der Suche nach dem perfekten Klang
Klang ist allgegenwärtig. Eine Spurensuche, die zu Musikern unterschiedlichster Genres, zu Geräuschexperten, Hirnforschern, Sängern und Komponisten führt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.12.2026
- 21:30 - 22:15 Uhr
Töne klingen für jeden von uns unterschiedlich. Keine Einheit, kein Maß, keine Norm kann herangezogen werden, um den "perfekten Klang" zu finden und zu hören.
Vom Altertum bis in die Gegenwart erzählt der Film über akustische Gegebenheiten und Menschen, die auf der Suche nach dem perfekten Klang sind. Eine wissenschaftlich unterhaltsame Reise zu Menschen, Tönen, Klängen, Überraschungen, Experimenten - und vor allem zu unvergesslichen Sound-Erlebnissen. Der Musiker Leonard Eröd, Fagottist des Radio Sinfonie Orchesters Wien, begleitet als kompetenter Klangexperte durch den Film.