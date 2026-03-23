Kultur
Anna-Eva Bergmann –Verwandlung des Lichts
Die Norwegerin Anna-Eva Bergman war eine der wichtigsten Malerinnen der skandinavischen Moderne. Doch wie viele Künstlerinnen ihrer Zeit wurde auch sie von der Kunstgeschichte vernachlässigt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.04.2026
- 12:05 - 13:00 Uhr
Aus dem Schatten ihres Mannes, des berühmten abstrakten Malers Hans Hartung, trat sie zeitlebens nie heraus. Als die Künstlerin 1987 starb, hinterließ sie ein lichtdurchdrungenes Werk, hochempfindliche Gemälde mit Blattmetall, Gold und Silber.
Es lädt zur Kontemplation, zur Meditation ein. Monumentale Gemälde, in denen das Gegenständliche mit dem Abstrakten verschmilzt und die nordische Sonne neben dem mediterranen Horizont existiert: die zwei Extreme, die ihr ganzes Leben prägten.
Die Dokumentation begleitet die Suche Bergmans als Künstlerin. Indem sie ihre eigenen Texte verwendet, zeigt sie den schwierigen Weg ins Innere. In einem nahezu alchemistischen Wandlungsprozess erschafft Bergman in Norwegen Schritt für Schritt ihr eigenes künstlerisches Universum. Aus der Auseinandersetzung mit den Landschaften und der Kultur ihrer Heimat zieht sie die Inspiration für ihr ganz persönliches Ausdrucksmittel: Blattmetall, Gold und Silber.
Am Ende ihres Wegs steht ein Werk, das von den archaischen Landschaften und Mythologien Norwegens, von philosophischen, spirituellen, meta- und astrophysikalischen Fragen geprägt ist. Und heute aktueller denn je scheint, wirft es doch die Frage nach dem Platz des Menschen im Universum auf.
Inzwischen erfährt Anna-Eva Bergman eine längst überfällige Wiederentdeckung.