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  4. Ambros - Auf den Spuren einer Wiener Musiklegende
Das Bild zeigt einen älteren Mann, der an einem silbernen Auto steht. Er trägt eine kariierte Jacke und eine Sonnenbrille. Der Mann hat eine entspannte Haltung und lehnt an der offenen Tür des Fahrzeugs. Im Hintergrund sind grüne Wiesen und Bäume zu sehen, die von der herbstlichen Färbung geprägt sind. Einige Häuser sind leicht unscharf im Hintergrund zu erkennen, und eine Berglandschaft ist ebenfalls sichtbar. Der Himmel ist blau mit einigen Wolken. Der gesamte Eindruck vermittelt eine ruhige ländliche Umgebung.

Kultur

Ambros

Er ist eine lebende Legende, die Stimme mehrerer Generationen und längst österreichisches Kulturgut: Wolfgang Ambros.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
21:00 - 21:50 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Mit Liedern wie "Es lebe der Zentralfriedhof", "Da Hofa" oder "Schifoan" hat der Sänger heimische Musikgeschichte geschrieben.

Das Bild zeigt eine Live-Performance auf einer Bühne im Theater im Park. Im Vordergrund sind mehrere Musiker zu sehen, die in konzentrierter Haltung Instrumente spielen. Ein Sänger, der am Keyboard sitzt, hebt eine Hand in die Luft, während er mit der anderen spielt. Zu seiner linken sitzt ein weiterer Musiker mit einer akustischen Gitarre, während zwei andere Musiker im Hintergrund einen Bass und eine elektrische Gitarre spielen. Die Bühne ist mit rotem und weißem Licht beleuchtet, das von oben herabstrahlt, was eine festliche Atmosphäre schafft. Im Vordergrund sind die Köpfe des Publikums zu sehen, das auf den Auftritt reagiert. Das gesamte Setting vermittelt ein Gefühl von Begeisterung und Gemeinschaft unter den Zuschauern.
Wolfgang Ambros und seine Band bei einem ausverkauften Auftritt im Theater im Park.
Quelle: Neulandfilm

In Interviews ist der Musiker, der lieber seine Lieder sprechen lässt, in der Regel sehr zurückhaltend. Für diese Dok 1 mit Hanno Settele macht der mittlerweile 73-Jährige Ambros eine Ausnahme und gewährt tiefe Einblicke. Einblicke, die sonst nur engsten Wegbegleitern vorbehalten sind. Ein Gespräch über den Unterschied zwischen "stur" und "geradlinig", Altersmilde, Backgammon und die eigene Vergänglichkeit.

Settele begleitet Ambros zu einem ausverkauften Konzert nach Wien und spricht mit langjährigen Freunden. Auch Wegbegleiter wie Christian Kolonovits, Joesi Prokopetz oder Christina Stürmer kommen ausführlich zu Wort. Eine Reise durch ein Leben zwischen Höhenflügen, Rückschlägen und Neuanfang.

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