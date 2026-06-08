Kultur
Alles tanzt
In Wien ist auch außerhalb der eigentlichen Ballsaison immer etwas los - Tanzveranstaltungen gibt es das ganze Jahr über - aber das Highlight ist natürlich der Opernball.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 10.07.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Am Opernball wird bekanntlich überall getanzt - von der Eröffnungspolonaise, über die künstlerische Eröffnung bis zur Mitternachtsquadrille. Die Doku gibt Einblicke, wer bei "Alles Walzer" ganz offiziell die Tanzfläche stürmt, und welcher Promi nur heimlich zur Musik swingt.
Eine Dokumentation von Astrid Brunnbauer