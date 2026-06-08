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Das Bild zeigt eine Tanzszene während des Opernballs 2026. In einem festlich dekorierten Saal, der elegant mit roten Vorhängen und Kristallleuchtern ausgestattet ist, befinden sich zahlreiche Ballgäste, die in Paaren tanzen. Im Vordergrund sind mehrere Personen sichtbar, die sich an den Händen halten. Eine ältere Frau mit grauen Haaren und einer pinken, fließenden Kleid sieht fröhlich aus. Sie tanzt neben einer Frau in einem weißen, eleganten Kleid. Um sie herum sind auch andere Gäste in formeller Abendkleidung, darunter Herren in Smoking und Damen in formellen Ballkleidern. Der Hintergrund zeigt eine Mischung aus weiteren Tänzern und einem erhöhten Bereich, wahrscheinlich eine Bühne, auf der möglicherweise eine musikalische Darbietung stattfindet. Der gesamte Raum vermittelt eine festliche und glamouröse Atmosphäre des Balls.

Kultur

Alles tanzt

In Wien ist auch außerhalb der eigentlichen Ballsaison immer etwas los - Tanzveranstaltungen gibt es das ganze Jahr über - aber das Highlight ist natürlich der Opernball.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.07.2026
19:20 - 20:00 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Am Opernball wird bekanntlich überall getanzt - von der Eröffnungspolonaise, über die künstlerische Eröffnung bis zur Mitternachtsquadrille. Die Doku gibt Einblicke, wer bei "Alles Walzer" ganz offiziell die Tanzfläche stürmt, und welcher Promi nur heimlich zur Musik swingt.

Eine Dokumentation von Astrid Brunnbauer

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