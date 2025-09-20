Vorreiter wie Michael Mittermeier, Ingo Appelt und Otto haben das Genre aus der Mottenkiste geholt – aber erst in den letzten zehn Jahren ist Comedy wirklich im Mainstream, auf den großen Bühnen und in den Sozialen Medien angekommen. Überall in Deutschland entstehen gerade neue Clubs und Veranstaltungen, die Newcomer*innen und Profis der Szene ein Publikum bieten. Die Doku taucht in diese bewegte Welt ein und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen junger Stand-Up-Comedians. "Allein mit dem Mikro" ist eine humorvolle Reise durch die wilde Welt der Stand-up-Comedy und zeigt, wie der Wandel von der Nische in den Mainstream vonstattenging.