Das Bild zeigt eine humorvolle und surreal inszenierte Szene in einem Comedy-Club. Im Mittelpunkt steht eine Bühne mit einem Mikrofonständer und einem Hocker, eingerahmt von roten Vorhängen. Über dem Mikrofon schwebt eine überdimensionale, freischwebende Mundpartie mit strahlend weißen Zähnen, die zu sprechen oder zu lachen scheint. Diese Darstellung betont auf kreative Weise die zentrale Rolle von Sprache und Humor im Stand-up-Comedy-Genre. Im Vordergrund ist das Publikum in einem schummrig beleuchteten Raum zu erkennen, das gespannt auf die Bühne blickt.

Allein mit dem Mikro - Stand-up-Comedy in Deutschland

Stand-up-Comedy boomt. Eine neue Generation erobert deutsche Bühnen und die Sozialen Medien im Sturm. Wie hat es Stand-up von der Nische in den Mainstream geschafft?

Deutschland 2025
20.09.2025
19:20 - 20:00 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Eine neue Generation an Komiker*innen steht auf den Bühnen des Landes und begeistert das Publikum: Sie heißen Hazel Brugger, Teddy, Parshad, Fabi Rommel oder Luisa Charlotte Schulz und sind jung, frech, offen und divers. Das war nicht immer so, das Genre hat einen enormen Wandel hingelegt. Stand-up verstaubte lange hinter politischem Kabarett und Slapstick-Comedy.

Mittermeier, Hazel & Otto: Wie Stand-up-Comedy Deutschland verändert hat

In den 1990er-Jahren bringt Thomas Hermanns das Genre von einem Besuch in New York mit nach Berlin und gründet den "Quatsch Comedy Club" – damals ein gallisches Dorf, heute eine Institution. Drei Jahrzehnte Stand-Up-Geschichte und ein wichtiger Motor für Komiker*innen in Deutschland.

Vorreiter wie Michael Mittermeier, Ingo Appelt und Otto haben das Genre aus der Mottenkiste geholt – aber erst in den letzten zehn Jahren ist Comedy wirklich im Mainstream, auf den großen Bühnen und in den Sozialen Medien angekommen. Überall in Deutschland entstehen gerade neue Clubs und Veranstaltungen, die Newcomer*innen und Profis der Szene ein Publikum bieten. Die Doku taucht in diese bewegte Welt ein und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen junger Stand-Up-Comedians. "Allein mit dem Mikro" ist eine humorvolle Reise durch die wilde Welt der Stand-up-Comedy und zeigt, wie der Wandel von der Nische in den Mainstream vonstattenging.

Ein Film von Lars Hering    

