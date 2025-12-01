Hauptnavigation

Eine große Familie singt vor einem Weihnachtsbaum.

Kultur

Alle Jahre wieder - Mehr als ein Familienfest

Eine Familie, die sich bewusst dafür entschieden hat, Weihnachten zusammen in einem Hotel zu verbringen, ohne die Verwandtschaft, ohne Einkaufshektik und ohne obligatorische Küchenschlacht. Andere verbringen das Fest damit, Bedürftigen zu helfen und bereiten am Heiligen Abend Obdachlosen eine kleine Freude. Und wieder andere begeben sich in eine Auszeit wie im Kloster Plankstetten. Der Film begleitet Menschen, die das Fest der Freude anders begehen. Bei den Benediktinern in der Oberpfalz stehen nicht die materiellen Dinge im Vordergrund, sondern die Rückbesinnung darauf, was das Fest wirklich bedeutet. Weihnachten, das heißt Zusammensein, sich Besinnen, Freude schenken. Ob daheim oder im Kloster, auf der Straße oder im Seniorenheim.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.12.2025
11:05 - 11:50 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

1h 7min

