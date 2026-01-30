Kultur
Alaaf! – 200 Jahre Kölner Karneval
Das bunteste und lauteste Fest in Köln feiert einen großen Geburtstag. Im Februar 1823 gründeten einige Männer aus der Kölner Oberschicht das "Festordnende Komitee". Das war der Vorläufer des heutigen "Festkomitee Kölner Karneval". Dieser "Urknall" war eine Reaktion auf das Ausufern des alten Festes in Orgien und Gewalt.
- 14.02.2026
- 21:45 - 23:15 Uhr
Der Karneval war in Gefahr. Ein Verbot durch die preußischen Herrscher drohte. Das neue Komitee wollte nun das wilde Treiben in Bahnen lenken, Regeln aufstellen und das Feiern organisieren. Auf den Tag genau 200 Jahre nach dem ersten Kölner Rosenmontagszug, der am 10. Februar 1823 unter dem Motto "Thronbesteigung des Helden Carnevals" um den zentralen Neumarkt zog, erzählt die Dokumentation "Alaaf! - 200 Jahre Kölner Karneval" eine Geschichte, die so nur in Köln stattfinden konnte
Dabei illustriert Archivmaterial aus fast 100 Jahren Karneval, wie in den vergangenen Jahrzehnten gefeiert wurde. In historischen Spielszenen werden die Zeit rund um das Jahr 1823 und die "Erfindung" des organsierten Karnevals lebendig. Die Schauspieler Moritz Heidelbach und Piet Fuchs verkörpern die Protagonisten der Gründungszeit Heinrich von Wittgenstein und Matthias de Nöel. Der Film erzählt auch davon, wie sich der Karneval in 200 Jahren gewandelt hat.