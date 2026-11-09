Kultur
Advent in Vorarlberg
In diesem Jahr steht der Bregenzerwald im Mittelpunkt der Adventsendung aus Vorarlberg.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.12.2026
- 15:10 - 16:00 Uhr
Das Vorsäß Schönenbach ist eine Alpsiedlung im Bregenzerwald, in der im Frühjahr und im Herbst der Bregenzerwälder Bergkäse produziert wird - im Bild oben perfekt verarbeitet zu Käsknöpfle.
In der Sendung des ORF Vorarlberg begrüßt Moderatorin Martina Köberle in Schönenbach Käseexperten, den Bregenzerwälder Gerichtspsychiater Reinhard Haller und Schauspieler Stefan Pohl.
Er beweist, dass er den Bregenzerwälder Dialekt perfekt sprechen kann.
Musikalisch sind unter anderem das 5er Alphorn Gspann, Vocale Neuburg und die Wälder Saitenmusik zu Gast. "Advent in Vorarlberg" - eine adventliche Einstimmung des ORF Vorarlberg auf die schönste Zeit des Jahres.
Ein Film von Martina Köberle.