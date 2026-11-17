Er zeichnet die bewegte Geschichte eines der traditionsreichsten adventlichen Kulturereignisse Österreichs nach. Seit seiner Gründung im Jahr 1946 hat sich das Salzburger Adventsingen im Großen Festspielhaus zu einem festen Bestandteil des vorweihnachtlichen Brauchtums entwickelt.



Die filmische Rückschau beleuchtet die Anfänge unter Tobi Reiser, den Wandel in der künstlerischen Gestaltung über die Jahrzehnte hinweg und die Bedeutung des Adventsingens als Brücke zwischen Volksmusik, christlicher Botschaft und zeitgemäßem Bühnenbild. Interviews mit Mitwirkenden, Archivaufnahmen sowie musikalische Höhepunkte bieten einen tiefen Einblick in die Entwicklung des Adventsingens als kulturelles Gesamtkunstwerk.



Tradition und Innovation verbinden sich über Generationen hinweg - getragen von der Liebe zur Musik, zum Glauben und zur Heimat.