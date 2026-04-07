250 Jahre Burgtheater

Burgtheater Wien, Deckengemälde von Gustav Klimt über den beiden Feststiegen

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So war es einst ein Ort der Unterhaltung für die kaiserliche Familie, in dem auch nur Französisch gesprochen wurde, wie es am Hof damals üblich war, bevor es sich nach und nach der Allgemeinheit öffnete.



Und natürlich darf auch nicht die Geschichte des misslungenen Neubaus am Ring von Semper und Hasenauer fehlen, eine Fehlplanung, die nur mit viel Geld und Geschick wieder repariert werden konnte.



Eine Dokumentation von Marcus Gotzmann.