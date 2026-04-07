Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturdoku
  4. 250 Jahre Burgtheater
Die Außenfassade des Burgtheathers

Kultur

250 Jahre Burgtheater

Von 250 Jahren entstand das Hofburgtheater, der Vorläufer unseres heutigen Burgtheaters und es feiert das mit einer Jubiläumsspielzeit 2025/26.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.05.2026
21:45 - 22:30 Uhr

Mehr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Innenansicht einesTreppenaufganges im Burgtheaters
Burgtheater Wien, Feststiege
Quelle: ORF/Clever Contents

Einst ein Anbau an die Wiener Hofburg auf dem Michaelerplatz, wanderte das Haus mit der Ringstraßenzeit an seinen Platz, den heute alle kennen.

Zum heurigen Jubiläum dieser Institution besucht Karl Hohenlohe in dieser Produktion eine Ausstellung mit Artefakten aus der langen Geschichte des Hauses und erzählt, wie sich das Theater im Lauf der Jahrhunderte verändert hat.

Eine Totale der verzierten Wände im Innenbereich
Burgtheater Wien, Deckengemälde von Gustav Klimt über den beiden Feststiegen
Quelle: Adobe Stock

So war es einst ein Ort der Unterhaltung für die kaiserliche Familie, in dem auch nur Französisch gesprochen wurde, wie es am Hof damals üblich war, bevor es sich nach und nach der Allgemeinheit öffnete.

Und natürlich darf auch nicht die Geschichte des misslungenen Neubaus am Ring von Semper und Hasenauer fehlen, eine Fehlplanung, die nur mit viel Geld und Geschick wieder repariert werden konnte.

Eine Dokumentation von Marcus Gotzmann.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.