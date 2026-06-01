Kultur
Eine Bühne für Weltstars - 20 Jahre Grafenegg-Festival
Seit seiner Gründung hat sich das Grafenegg Festival zu einem der bedeutendsten Musikfestivals Europas entwickelt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.06.2026
- 02:10 - 02:35 Uhr
Der Film von Andi Leitner widmet sich zum 20-Jahr-Jubiläum diesem Festival mit seinem hochkarätigen Programm, architektonischen Besonderheiten und der malerischen Kulisse, die Grafenegg zu einem unverwechselbaren Ort der Kultur macht.
Zu Wort kommen Wegbereiter, Künstler und Künstlerinnen und Menschen, die den Zauber von Grafenegg lieben.