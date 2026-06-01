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  4. Eine Bühne für Weltstars - 20 Jahre Grafenegg-Festival
Das Bild zeigt eine Open-Air-Veranstaltung im Wolkenturm von Grafenegg, Österreich. Im Vordergrund ist eine große Zuschauertribüne zu sehen, die mit vielen Menschen besetzt ist. Die Zuschauer sitzen größtenteils auf roten Sitzen und sind in einer entspannten Atmosphäre. In der Mitte des Bildes befindet sich die Bühne, die architektonisch markant gestaltet ist und aus dynamischen, geometrischen Formen besteht. Diese Bühne hat sowohl ein offenes als auch ein geschütztes Element, das von einem hellen Licht beleuchtet wird. Im Hintergrund sind Bäume sichtbar, die zur malerischen Kulisse des Festivals beitragen. An der rechten Seite des Bildes kann man ein historisches Gebäude erkennen, das vermutlich Teil des Grafenegg-Anwesens ist. Der Himmel ist in sanften Blautönen mit einem Hauch von Dämmerung gefärbt, was zur festlichen Stimmung beiträgt. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Kultur und Feierlichkeit, passend zum Anlass des Grafenegg Festivals.

Kultur

Eine Bühne für Weltstars - 20 Jahre Grafenegg-Festival

Seit seiner Gründung hat sich das Grafenegg Festival zu einem der bedeutendsten Musikfestivals Europas entwickelt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.06.2026
02:10 - 02:35 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt eine Live-Aufführung bei einem Musikfestival. Im Vordergrund sitzt ein Pianist an einem schwarzen Flügel, der offen steht, sodass die Klaviatur und einige der inneren Mechanismen sichtbar sind. Der Pianist hat graue Haare und trägt einen schwarzen Anzug mit einer weißen Fliege. Hinter ihm befindet sich ein Orchester mit mehreren Musikern, darunter Geiger, die ihre Instrumente spielen. Einige der Orchestermusiker sind in Schwarz gekleidet. Die Szenerie wirkt festlich und ist Teil des Grafenegg Festivals in Österreich, einem bedeutenden Musikereignis. Im Hintergrund sind möglicherweise architektonische Elemente zu erkennen, die auf die malerische Kulisse hinweisen, die das Festival umgibt. Das Licht ist hell und variiert zwischen warmen und kühlen Tönen, was zur Atmosphäre des Konzerts beiträgt.
Rudolf Buchbinder.
Quelle: ORF

Der Film von Andi Leitner widmet sich zum 20-Jahr-Jubiläum diesem Festival mit seinem hochkarätigen Programm, architektonischen Besonderheiten und der malerischen Kulisse, die Grafenegg zu einem unverwechselbaren Ort der Kultur macht.

Zu Wort kommen Wegbereiter, Künstler und Künstlerinnen und Menschen, die den Zauber von Grafenegg lieben.

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