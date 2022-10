Wiens verborgene Palais (2/3)

Winterpalais von Prinz Eugen.

Quelle: ORF/Clever Contents.

Karl Hohenlohe führt uns in Folge zwei des neuen Dreiteilers in dieses verborgene Palais. Auch ins Palais Starhemberg am Minoritenplatz, den Sitz des heutigen Unterrichtsministeriums, führt ihn sein Weg in dieser Sendung: Hier wohnte der legendäre Rüdiger Graf Starhemberg während der zweiten Belagerung Wiens durch die Osmanen im Jahr 1683. Dieses Palais zählt zu den ältesten Barockpalais in Wien.



Außerdem geht es ins Stadt- oder Winterpalais des Prinzen Eugen, heute Sitz des Finanzministeriums (Bild oben) in der Himmelpfortgasse.