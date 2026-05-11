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Stadtpalais des Prinzen Eugen.

Dokumentation

Wiens verborgene Palais (2/3)

Hinter der schlichten Fassade des Palais Lamberg in der Wiener Wallnerstraße scheint sich bis heute das Geheimnis von Maria Theresias Ehemann zu verbergen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
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D / CH / A

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Sendetypical

Wiens verborgene Palais

Im Schatten der Hofburg baute sich Franz Stefan von Lothringen an dieser Adresse sein Geschäftsimperium auf, während er seiner Frau die Regierungsarbeit überließ.

Winterpalais von Prinz Eugen.
Winterpalais von Prinz Eugen.
Quelle: ORF/Clever Contents.

Karl Hohenlohe führt uns in Folge zwei des neuen Dreiteilers in dieses verborgene Palais. Auch ins Palais Starhemberg am Minoritenplatz, den Sitz des heutigen Unterrichtsministeriums, führt ihn sein Weg in dieser Sendung: Hier wohnte der legendäre Rüdiger Graf Starhemberg während der zweiten Belagerung Wiens durch die Osmanen im Jahr 1683. Dieses Palais zählt zu den ältesten Barockpalais in Wien.

Außerdem geht es ins Stadt- oder Winterpalais des Prinzen Eugen, heute Sitz des Finanzministeriums (Bild oben) in der Himmelpfortgasse.

Eine Dokumentation von Gigga Neunteufel.

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