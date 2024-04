Kultur

Paul van Dyk - Weltstar aus Eisenhüttenstadt

Filmemacher Ingo Schmoll begleitet den Techno-Pionier und international erfolgreichen DJ und Produzenten Paul van Dyk zu verschiedenen Electronic-Dance-Music-Großevents. Schauplätze sind der Club "Zillion" in Antwerpen, "Nature One" in Rheinland-Pfalz, "Ibiza Shine", das "Glücksgefühle"-Festival am Hockenheimring und "Dreamstate Festival" in Long Beach, USA. Paul blickt zurück auf seine inzwischen über 30-jährige Karriere.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 20.04.2024