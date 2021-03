Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie

Mährische (tschechische) Ostereier.

Quelle: ORF/Produktion West/Anita Lackenberger.

Mit der Wachstechnik arbeiten sorbische Künstlerinnen und Künstler im deutschen Brandenburg. Aus Punkten, Strichen und Dreiecken ergeben sich für Eingeweihte Sonnen (die für Kraft stehen und gegen Kummer helfen sollen), Bienenwaben (als Symbole für Glück und Fleiß in der Familie) oder Kreise (die alles schützen sollen, was sich innerhalb von ihnen befindet). Auch der rumänische Ethnologe Sebastian Paic bedient sich einer Wachstechnik, um seine Ostereier mit traditionellen Mustern zu bemalen. Ob ein Ei gelungen ist, weiß man erst, nachdem das Wachs geschmolzen ist, alle Farbgänge abgeschlossen sind und das Kunstwerk zum Vorschein gekommen ist. Sebastian Paic setzt seine Muster gerne in kulturhistorischen Kontext und ist inzwischen mit seinen Vorträgen in ganz Europa gefragt.