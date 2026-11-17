Kultur
Lydia Welti-Escher
Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 22.12.2026
Als Lydia Welti-Escher in Rom ein neues Leben beginnen möchte, ahnt sie nicht, dass ihr einflussreiches Umfeld alles daransetzen wird, dies zu verhindern. Die Tochter des Politikers Alfred Escher wird von den Schweizer Behörden in ein Irrenhaus eingewiesen.
Der Film «Lydia – Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus» erzählt das dramatische Leben von Lydia Welti-Escher. Verheiratet mit dem Bundesratssohn Emil Welti, geht Lydia Welti-Escher im Herbst 1889 in Italien mit dem Kunstmaler Karl Stauffer eine Liaison ein. Kurze Zeit später wird sie in die geschlossene psychiatrische Klinik von Rom eingeliefert, veranlasst durch die Schweizer Behörden. Es wird ihr eine massive Beeinträchtigung ihrer geistigen Fähigkeiten unterstellt.
Basierend auf dem Protokoll der Gespräche, die zwei Ärzte im Januar 1890 in der Klinik mit ihr führten, gibt Stefan Jungs Film Lydia eine Stimme. Ihr einsamer Kampf und ihr Streben nach Unabhängigkeit bekommen Raum und geben einen Einblick in eine Zeit, als es noch kaum Frauenrechte gab.
Film von Stefan Jung.