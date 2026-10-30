Hanna Schygulla – Hanna ohne H und mit Augen wie Sterne

In Barcelona dreht Hanna Schygulla mit Jugendlichen, die aus der Psychiatrie geflohen sind, in Hamburg einen surrealistischen Kurzfilm und in Paris gleich zwei Spielfilme mit dem französischen Starregisseur François Ozon. Und in Berlin macht sie beim Flüchtlingsprojekt "Lupine" mit jungen Mädchen aus Syrien einen Kurzfilm zum Thema Flucht - sie, die "Tschikola", die "Polensau", wie ihr die Kinder in der Schule in München hinterhergerufen hatten, damals, als Hanna Schygulla gerade aus Oberschlesien nach Bayern geflohen war und eine Heimat in der Fremde finden musste.