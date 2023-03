Claudia Cardinale - Die Geheimnisvolle

Beruflich geht es immer weiter bergauf. Regisseur Valerio Zurlini gibt ihr ihre erste große Rolle in "Das Mädchen mit dem leichten Gepäck" an der Seite von Jacques Perrin, für den es ebenfalls die erste große Rolle ist. Eine Schlüsselszene in diesem Film lässt Claudia allerdings in Tränen ausbrechen. "Das war alles nicht gespielt, weil sie dabei an ihr Kind gedacht hat. Zurlini hatte die Gabe, uns Dinge fühlen und spielen zu lassen, die wirklich so oder ähnlich passiert waren", erinnert sich der Schauspieler Jaques Perrin in der Dokumentation.