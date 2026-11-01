Kultur
Von der Frankfurter Börse zum veganen Restaurant
Sein Hobby verändert das Leben von Dirk Schritt. Als leidenschaftlicher Langstreckenläufer ist ihm eine gesunde und leistungssteigernde Ernährung wichtig. Dabei entdeckt er die vegane Küche.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.11.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Damit tut er nicht nur seinem Körper Gutes, sondern schont auch Umwelt und Klima. Diese Erkenntnis führt schließlich zu einer großen Entscheidung: Dirk Schritt kündigt seinen sicheren Job an der Frankfurter Börse und macht seine vegane Leidenschaft zum Beruf.
In Geisenheim geht er eine neue Herausforderung an und eröffnet sein eigenes veganes Restaurant. Ein mutiger Schritt für den Hobbykoch.