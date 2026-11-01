Kultur
Suzy's BBQ meets Frau Rauscher
Suzy Günther aus Kansas und Frau Rauscher aus der Klappergass' haben eines gemeinsam: Beide sind traditionsbewusste Frauen, die in einer Männerwelt ihren eigenen Laden eröffnet haben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.11.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Die eine steht für den traditionellen Frankfurter Apfelwein, die andere für original amerikanisches Kansas-City-Barbecue. Beides ist nun in Alt-Sachsenhausen zu finden und begeistert die Gäste.