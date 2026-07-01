Kultur
Kochstories – Spanische Tapas in Fulda
Im Sonnenuntergang, bei Tapas und Wein, erwachte in Sina und Sibylle Engelke der Traum von einem Neuanfang. Raus aus ihren Bürojobs, rein in die Gastronomie. Ihr Ziel: Urlaubsflair mit südlichem Wein, leckeren Tapas und einem gemütlichen Ambiente nach Deutschland zu bringen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.07.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Nur - wohin? In Fulda entdeckte das Pärchen ein altes Fachwerkhaus. Im Restaurant "STELLA" überzeugen sie nun mit einem mediterranen Konzept.