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Gastronomin Dubravka "Dubi" Granic mit Fritule (kroatische Vanillekrapfen).

Kultur

Von der Jura-Studentin zur erfolgreichen Gastronomin

Seit Dubravka Granic nach dem Jugoslawienkrieg als Jurastudentin von Dubrovnik nach Deutschland kam, hat sie zahlreiche Jobs. Doch dann entdeckt sie einen kleinen Imbiss in Bad Soden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.05.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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"Dubi" weiß sofort: den möchte sie übernehmen und damit etwas ganz Neues wagen. Ob sie es schafft, den unscheinbaren Imbiss in ein gastronomisches Kleinod zu verwandeln, das zum beliebten Treffpunkt für Freunde der kroatisch-mediterranen Küche werden kann?

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