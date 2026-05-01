Kultur
Von der Jura-Studentin zur erfolgreichen Gastronomin
Seit Dubravka Granic nach dem Jugoslawienkrieg als Jurastudentin von Dubrovnik nach Deutschland kam, hat sie zahlreiche Jobs. Doch dann entdeckt sie einen kleinen Imbiss in Bad Soden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.05.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
"Dubi" weiß sofort: den möchte sie übernehmen und damit etwas ganz Neues wagen. Ob sie es schafft, den unscheinbaren Imbiss in ein gastronomisches Kleinod zu verwandeln, das zum beliebten Treffpunkt für Freunde der kroatisch-mediterranen Küche werden kann?