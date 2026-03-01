Kultur
Kochstories – Traumjob Gastronomie?
Vor ein paar Jahren erfüllte sich Tarik Hamdanieh seinen Traum und übernahm das traditionsreiche Restaurant "Die Linse" in Oberursel.
18.03.2026
11:50 - 12:25 Uhr
Damals nahm er all seinen Mut zusammen und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Doch der Weg, sich als Gastronom selbständig zu machen, war nicht immer einfach: Ein schwerer Schicksalsschlag brachte seine Pläne ziemlich durcheinander.