Kultur
Kochstories: Nächste Station – La Dolce Vita
Inmitten hektischen Treibens und Klangs ankommender und abfahrender Züge liegt Sergios Kaffeerösterei "Benincasa". Das kleine Bistro ist das Herzstück des Höchster Bahnhofs in Frankfurt. Sergio ist vor über 30 Jahren von Kalabrien nach Deutschland gekommen und als Frankfurter geblieben. Angefangen hat er als Tellerwäscher, doch mittlerweile hat er mit seinem Feinkostladen und der Kaffeerösterei eine berufliche Erfolgsgeschichte geschrieben.
