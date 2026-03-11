Kultur
Kochstories – Hessens jüngster Sternekoch
Martin Weghofer, Küchenchef im "Main Tower Restaurant" in Frankfurt, hat sich mit 24 Jahren einen Michelin-Stern erkocht. Hessens jüngster Sternekoch steht für einen Generationenwechsel.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 15.04.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Vorbei sind die Zeiten mit rauen Tönen in der Küche und mit harten Arbeitszeiten: Zusammen mit seinem Team kreiert er im harmonischen Miteinander erstklassige, saisonal wechselnde Menükreationen, die Gäste und Kritiker begeistern.
Mit Kreativität und Leidenschaft das perfekte Essen zaubern, das soll auch in Zukunft der Garant für eine Küche auf Sterneniveau sein.