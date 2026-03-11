Hauptnavigation

Ein junger Mann in einer Gastronomieküche.

Kultur

Kochstories – Hessens jüngster Sternekoch

Martin Weghofer, Küchenchef im "Main Tower Restaurant" in Frankfurt, hat sich mit 24 Jahren einen Michelin-Stern erkocht. Hessens jüngster Sternekoch steht für einen Generationenwechsel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.04.2026
11:50 - 12:20 Uhr

Mehr

Esskultur

Kochstories

Vorbei sind die Zeiten mit rauen Tönen in der Küche und mit harten Arbeitszeiten: Zusammen mit seinem Team kreiert er im harmonischen Miteinander erstklassige, saisonal wechselnde Menükreationen, die Gäste und Kritiker begeistern.

Mit Kreativität und Leidenschaft das perfekte Essen zaubern, das soll auch in Zukunft der Garant für eine Küche auf Sterneniveau sein.

