Kultur
Frankfurt am Mittelmeer – Ägäische Tapasküche
Als Tayfun Zorlusoy und Baris Erbas überraschend ihren Frankfurter Pachtvertrag verlieren, beschließen die beiden, die Krise als Chance zu sehen und sich neu zu erfinden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.08.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Im Nordend eröffnen sie "Duble Meze" und bringen Spezialitäten der Ägäis als Tapas auf die Teller. Livemusik, eine herrliche Terrasse und Urlaubsflair machen das Restaurant schnell zum Publikumsliebling.
Ein Erfolgsrezept, das beide nun auch in einem weiteren, noch größeren Restaurant in der Frankfurter Innenstadt verwirklichen möchten.