Kultur

Kochstories – Deutschlands jüngste Küchenchefin

Katrin Neugebauer ist Köchin und mit ihren 23 Jahren Deutschlands jüngste Küchenchefin. Sie weiß genau, was sie will. Vor allem natürlich kochen - und das am liebsten jeden Tag. Ihr Ziel ist es, das Essen im Gasthaus auf ein neues Level zu bringen. So wirft sie als erste Amtshandlung das Schnitzel aus dem Gerichte-Portfolio. Stattdessen gibt es hessisch-regionale Produkte auf höchstem Niveau. Gourmet im Gasthaus - ob das funktioniert?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.01.2026