Kultur
Kochstories: Der Räuchermeister
Nach einer prägenden Begegnung mit einem Fischer im Urlaub in Norwegen krempelt Moritz Klein sein Leben um: Er gibt den Lehrerjob auf und macht sein Hobby zum Beruf.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.08.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Unter dem Namen "Lachs und Moritz" eröffnet er in Frankfurt seine eigene, kleine Fischräucherei mit Abverkauf und beliefert zudem auch ortsansässige Gastronomiebetriebe. Nun will Moritz sein Konzept erweitern.
Erstmalig öffnet er seinen Gastraum und den Innenhof der Räucherei für unvergessliche Weinabende und die dazu passenden Fischgerichte.