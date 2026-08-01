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Moritz Klein betreibt in Frankfurt seine eigene Fischräucherei "Lachs und Moritz".

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Kochstories: Der Räuchermeister

Nach einer prägenden Begegnung mit einem Fischer im Urlaub in Norwegen krempelt Moritz Klein sein Leben um: Er gibt den Lehrerjob auf und macht sein Hobby zum Beruf.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.08.2026
11:45 - 12:15 Uhr

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Unter dem Namen "Lachs und Moritz" eröffnet er in Frankfurt seine eigene, kleine Fischräucherei mit Abverkauf und beliefert zudem auch ortsansässige Gastronomiebetriebe. Nun will Moritz sein Konzept erweitern.

Erstmalig öffnet er seinen Gastraum und den Innenhof der Räucherei für unvergessliche Weinabende und die dazu passenden Fischgerichte.

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