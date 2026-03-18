Kultur
Der Cocktail ihres Lebens
Cocktails sind Linh Nugyens Welt. In der noch immer eher von Männern dominierten Welt hinter der Bar hat es die junge Frau aus Marburg in ihrem Traumberuf nach ganz oben geschafft.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.04.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr
2022 gewann sie die „Bartender“-Weltmeisterschaft. Damit gibt sie sich aber nicht zufrieden: Ihr nächstes großes Ziel ist die Jagd nach einem weiteren Titel. Mit welchem selbst kreierten Cocktail wird sie es schaffen, sich in das Herz der Jury zu mixen?