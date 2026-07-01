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Das Feldberghaus im hessischen Feldberg

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Kochstories – Eine Almhütte für den Feldberg

Ein Restaurant mit österreichischem Hüttenflair auf dem Feldberg – das ist Jens Fischers Vision. Doch im Taunus läuft für den Sternekoch zunächst alles anders als geplant.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.07.2026
11:45 - 12:15 Uhr

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Die Eröffnung verzögert sich mehrfach, der Umbau des "Feldberghauses" zieht sich über zwei Jahre hin. Mehrfach steht Fischer kurz davor, aufzugeben – er bietet seine Speisen in dieser Zeit im angrenzenden Kiosk an.

Auch die Beschaffung der Lebensmittel stellt den Küchenchef vor unerwartete Herausforderungen. Aus der geplanten Eröffnung wird ein langwieriger Kampf, geprägt von Rückschlägen, Improvisation und viel Durchhaltevermögen.

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