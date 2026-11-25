Kultur
Die Kriminalbeamtin am Herd
Agathe Bonnet führte 40 Jahre lang ein Doppelleben: Tagsüber im Beruf als Kriminalbeamtin, abends als leidenschaftliche Hobby-Gastronomin.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.12.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Sie widmete sich mit gleicher Hingabe sowohl der Verbrechensaufklärung als auch der Kulinarik. Nun, im wohlverdienten Ruhestand, konzentriert sie sich nur noch auf eine Leidenschaft: die regionale deutsche Küche.
Ihre Fall-Akte seitdem lautet: "Agathes" gute Küche. Ihr Tatort: die Küche. Ihre Tatwaffe: der Kochlöffel. Ihre Spezialität: Wildgerichte. In ihrem Restaurant "Agathes" in Walluf setzt sie auf regionale Produkte und arbeitet eng mit hessischen Betrieben zusammen. Mit 60 Jahren steht Agathe Bonnet immer noch selbst am Herd und kocht ohne viel Schnickschnack und nach ihrem Idol Hildegard von Bingen.