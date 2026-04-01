Kultur
Die Käsesommelière
Ihre Leidenschaft für Käse entdeckte Tamara Rahn erst vor einigen Jahren. Davor arbeitete sie als Fleischfachverkäuferin. Doch dann tauschte sie Fleisch gegen den Käselaib.Sie ließ sich zur Käsesommelière ausbilden und lernte unzählige Käsesorten kennen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.04.2026
- 11:50 - 12:25 Uhr
Ihre Leidenschaft für Käse entdeckte Tamara Rahn erst vor einigen Jahren. Davor arbeitete sie als Fleischfachverkäuferin. Doch dann tauschte sie Fleisch gegen den Käselaib.Tamara Rahn ließ sich zur Käsesommelière ausbilden und lernte unzählige Käsesorten kennen. Mittlerweile kann sie über 3000 Sorten auseinanderhalten und fühlt sich an ihrem Arbeitsplatz, der "Hungener Käsescheune", wie im siebten Käsehimmel.