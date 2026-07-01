Kultur
Kochstories – Der Pilzflüsterer
Mathias Kroll hadert lange Zeit mit seinem Job als gelernter Krankenpfleger, dann wagt er einen Neuanfang: Der Offenbacher macht sein Hobby zum Beruf und wird Edelpilzzüchter. Mit Erfolg.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.07.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr
Mittlerweile beliefert er Wochenmärkte und renommierte Sternerestaurants. Doch seine Familie kommt durch die zeitaufwendige Pilzpflege in den Offenbacher Kellern viel zu kurz, auch das Sonnenlicht sieht Kroll selten. Nicht immer einfach für den Pilzflüsterer.