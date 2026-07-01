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Der Offenbacher Edelpilzzüchter Mathias Kroll

Kultur

Kochstories – Der Pilzflüsterer

Mathias Kroll hadert lange Zeit mit seinem Job als gelernter Krankenpfleger, dann wagt er einen Neuanfang: Der Offenbacher macht sein Hobby zum Beruf und wird Edelpilzzüchter. Mit Erfolg.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.07.2026
11:55 - 12:25 Uhr

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Mittlerweile beliefert er Wochenmärkte und renommierte Sternerestaurants. Doch seine Familie kommt durch die zeitaufwendige Pilzpflege in den Offenbacher Kellern viel zu kurz, auch das Sonnenlicht sieht Kroll selten. Nicht immer einfach für den Pilzflüsterer.

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