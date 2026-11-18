Kultur
Das Dorfgasthaus im Vogelsberg
In seinem Bürojob fühlt sich Andreas Schmidt aus Burkhards nicht wohl. Er entscheidet sich dafür, eine Ausbildung zum Koch zu machen und den Familienbetrieb "Zum Niddertal" zu übernehmen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.12.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Mit Uroma, Opa und seinen Kindern leben und arbeiten im Dorfgasthaus vier Generationen. Das Zusammenspiel klappt erstaunlich gut: die Kinder bringen den Gästen die Speisekarte, Andreas kocht und die Uroma hilft in der Küche.
Neben modernen Poke Bowls gibt es auch Omas Gerichte für Stammgäste auf Anfrage. Und das macht sich bezahlt: Das Dorfgasthaus wurde jetzt zu einem der besten in Hessen gekürt.