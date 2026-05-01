Kultur
Kochstories – Theresa, die Reben-Retterin
Theresa ist kaum erwachsen, als ihr Vater, der gefeierte Rheingau-Winzer Georg Breuer, verstirbt. Theresa beschließt, obwohl sie fachfremd ist, das Weingut der Familie zu retten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.05.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Sie zieht zurück nach Rüdesheim, studiert Weinbau, übernimmt den Betrieb und hat Erfolg: In 25 Ländern verkauft sie ihre Weine und wird zur "Winzerin des Jahres" gekürt. Doch nun ist das Erbe des Vaters in Gefahr: Der Klimawandel bedroht die besten Weinlagen.