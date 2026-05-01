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Eine Frau mit einem Glas Weißwein in der Hand

Kultur

Kochstories – Theresa, die Reben-Retterin

Theresa ist kaum erwachsen, als ihr Vater, der gefeierte Rheingau-Winzer Georg Breuer, verstirbt. Theresa beschließt, obwohl sie fachfremd ist, das Weingut der Familie zu retten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.05.2026
11:45 - 12:15 Uhr

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Kochstories Sendetypical

Kochstories

Sie zieht zurück nach Rüdesheim, studiert Weinbau, übernimmt den Betrieb und hat Erfolg: In 25 Ländern verkauft sie ihre Weine und wird zur "Winzerin des Jahres" gekürt. Doch nun ist das Erbe des Vaters in Gefahr: Der Klimawandel bedroht die besten Weinlagen.

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