Kultur
Klosterküche - Kochen wie vor 300 Jahren im Kloster Lüne
Was sind "Schwemmklümpe", und wie schmeckt eigentlich Pumpernickel-Eis? Moderatorin Annette Behnken begibt sich im Kloster Lüne auf die Suche nach alten Rezepten. Gemeinsam mit der Äbtissin Reinhild Freifrau von der Goltz und Köchin Verena Koch will die Pastorin ausprobieren, was man vor 300 Jahren in Norddeutschland gekocht hat. Am Herd in der Klosterküche entstehen dabei Gerichte, die Lust aufs Nachkochen machen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 05.05.2026