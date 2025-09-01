Kultur
Klosterküche - Süntelbuchen im Kloster Fischbeck
Diesmal wird im Stift Fischbeck an der Weser ein regionales Menü gekocht: Champignonsalat, Rehgulasch mit Spätzle und als Dessert ein leckeres Erdbeer-Carpaccio mit rotem Pfeffer. Außerdem machen sich die Stiftsdamen im Bulli auf den Weg, um einen neuen Baum für den Klostergarten auszusuchen: eine Süntel-Buche, eine weltweit einmalige Baumart vom nahe gelegenen Gebirgszug Süntel.
