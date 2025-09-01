Kultur
Klosterküche - Naturerbe im Klimawandel
Seit fast 1000 Jahren liegt das Stift Fischbeck idyllisch am Rande des Weserberglandes. Hinter den Mauern versteckt sich ein liebevoll gepflegter Klostergarten. Mit Stiftsdame Waltraud Menge bereitet Pastorin Annette Behnken eine herzhafte Kartoffel-Lauch-Tarte zu. Als Nachtisch gibt es geschichtetes Apfelmus. Mit Äpfeln aus dem eigenen Garten, dazu Sahne, Amarettini und Calvados.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 23.06.2026