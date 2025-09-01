Kultur
Klosterküche - Männer im Kloster Nütschau
Kochen Männer anders als Frauen? Die Antwort auf diese Frage sucht Annette Behnken im Kloster Nütschau in Schleswig-Holstein. Hier leben und arbeiten 18 Mönche. Einer von ihnen ist Bruder Joseph. Der Benediktiner hat seinen früheren Beruf aufgegeben und die Kochmütze mit der Mönchskutte getauscht. Nun komponiert er eine raffinierte Speisenfolge mit französischem Einschlag: Pilzbouillon mit Eierstich und Lammkeule mit grünen Bohnen, Croûtons und Gratin dauphinois. Als Dessert wird eine Birnentarte gereicht.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.05.2026