Klosterküche - Wir bauen uns ein Kloster

Schon jetzt ist Tempzin für viele Menschen eine Heimat. Der Traum der Mitglieder ist es, dass sich hier irgendwann dauerhaft eine klösterliche Gemeinschaft ansiedelt. "Ich kann mir gut vorstellen, bei so etwas mitzumachen", sagt Sylvia Zander. Bestimmt wäre dies dafür genau der richtige Ort, denkt Annette Behnken und sieht den Kranichen nach, die auf ihrem Weg in den Süden auf den umliegenden Wiesen Rast machen wie schon seit Jahrhunderten. Wer weiß, vielleicht wohnen hier in einigen Jahren ja wirklich moderne Mönche und Nonnen mit einer ganz neuen, modernen Vorstellung vom Klosterleben?