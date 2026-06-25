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Kultur

Ivan Lins, New York Voices und DR Bigband

Ivan Lins, New York Voices & DR Bigband vereinen Samba, Bossa Nova, Pop und Jazz zu einem sinnlichen Klangereignis voller Melancholie und mitreißender purer brasilianischer Energie.

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