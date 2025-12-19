Kultur
Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Rezepte für die guten Vorsätze
Zum Jahresbeginn darf die Umstellung auf gesunde und ausgewogene Ernährung auf der Liste der guten Vorsätze nicht fehlen. Bei der Umsetzung wird das "Iss besser!"-Team tatkräftig unterstützen. Ernährungs-Doc Matthias Riedl und Fernsehkoch Tarik Rose bieten in ihrer Küche nicht nur zahlreiche gesunde Ernährungstipps, sondern viele leckere Rezepte zum Genießen. In der Neujahrsausgabe dreht sich alles um Gerichte, die gleichzeitig Magen und Herz erfreuen. In der dunklen und kalten Jahreszeit ist leckeres Seelenfutter nämlich genauso wichtig wie der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen.
27.01.2026
11:45 - 12:15 Uhr
Den Anfang macht ein würziger Pastaklassiker aus Italien: Spaghetti alla puttanesca. Das Gericht stammt ursprünglich aus dem Rotlichtmilieu Neapels. Nach der Rezeptlegende war die Pasta dort eine beliebte Mahlzeit der Prostituierten, daher der Name "puttanesca". Das Rezept ist schnell zubereitet und besteht aus Zutaten, die nicht nur in Süditalien ganzjährig erhältlich sind. Dazu gehören Nudeln, eingelegte Sardellen, Kapern, Oliven und Knoblauch. Außerdem kommen noch eine fruchtige Tomatensoße und Chili dazu.
Für den Ernährungs-Doc eine perfekte winterliche Speise. Die fermentierten Sardellen sind reich an Eiweiß, gesunden Fetten und wichtigen Vitaminen und Mineralien. Oliven enthalten viel Natrium, Kalzium, Phosphor und Eisen. Kapern sind ebenso reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Bereits in der Antike waren die kleinen Blütenknospen ein Heilmittel gegen Milz- und Lebererkrankungen. Außerdem sagt man Kapern aphrodisierende Wirkung zu.
Danach gibt es einen wärmenden Gemüseeintopf mit geschmorten Hackfleischbällchen. Im Zusammenhang mit gesunder Ernährung darf Fleisch in geringen Mengen durchaus serviert werden. Es liefert wertvolles Eiweiß, Vitamine und große Mengen an Eisen. Generell sollte man beim Einkauf aber auf magere Fleischsorten zurückgreifen und auf artgerechte Haltung achten. In der "Iss besser!"-Küche werden die Klopse aus Rindfleisch zubereitet und nach dem Anbraten mit viel Gemüse geschmort. Neben Möhren, Pastinaken und Kartoffeln kommt Spitzkohl in den winterlichen Eintopf. Seine süßliche Note gibt dem Gericht einen besonderen Pfiff. Zudem gilt diese Kohlsorte als besonders bekömmlich und verdaulich. Empfindliche Menschen vertragen ihn meist besser als Weiß- oder Rotkohl.
Ein perfekter Stimmungsaufheller an kalten und trüben Tagen ist Crêpe Suzette. Der feine und dünne Pfannkuchen muss keinesfalls Unmengen von raffiniertem Zucker enthalten. Er schmeckt ebenso gut, wenn der Teig mit Zuckerersatzprodukten wie Birken- oder Kokosblütenzucker oder Ahornsirup hergestellt wird. Etwas gesünder zubereiten lässt sich der gebratene Teigfladen außerdem mit Dinkel- statt mit Weizenmehl. Zudem kann man beim Braten auf Fett verzichten - vorausgesetzt, man nutzt eine beschichtete Pfanne. Schließlich wird der französische Süßspeisenklassiker durch geschmorte Orangenfilets zu einer perfekten Vitamin-C-Quelle.