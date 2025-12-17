Kultur
Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Weihnachtsmenü – gesund und lecker
Ein leckeres Weihnachtsmenü muss nicht immer fetthaltig und kalorienreich sein. Ernährungs-Doc Matthias Riedl und Fernsehkoch Tarik Rose haben für das Festtagsmenü Alternativen parat, die einerseits nicht aufs Gewicht schlagen, andererseits gesund und lecker sind. Dabei setzt das Iss besser!-Küchenteam auf die Weihnachtsklassiker Geflügel, Rotkohl und Klöße.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.01.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr