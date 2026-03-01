Hauptnavigation

Fernsehkoch Tarik Rose und NDR Ernährungs-Doc Matthias Riedl haben in ihrer Küche wieder leckere und gesunde Lebensmittel am Start.

Mit dem Ernährungs-Doc: Leckeres mit Matjes und Tofu

Wie lässt sich Tofu lecker zubereiten? Der Fernsehkoch Tarik Rose und der Ernährungsexperte Matthias Riedl haben dafür schmackhafte Tipps parat.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.03.2026
11:45 - 12:15 Uhr

Der fleischlose Eiweißlieferant aus Sojabohnen wird in Sojasoße mariniert und mit frischen Erbsen, Möhren und Brokkoli gebraten. Geröstete Sesamkörner und frischer Koriander geben dem vegetarischen Gericht noch eine raffinierte und gesunde Note.

Eine Vielzahl an Vitaminen und anderen gesundheitsfördernden Zutaten hat das Dessert zu bieten: Ofenbanane mit Passionsfrucht und Nüssen. Vor allem Letzteres gilt laut Ernährungs-Doc Matthias Riedl als Superfood, denn bei täglichem Genuss können Nüsse das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Infektionen vermindern.

