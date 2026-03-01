Kultur
Mit dem Ernährungs-Doc: Leckeres mit Matjes und Tofu
Wie lässt sich Tofu lecker zubereiten? Der Fernsehkoch Tarik Rose und der Ernährungsexperte Matthias Riedl haben dafür schmackhafte Tipps parat.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 31.03.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Der fleischlose Eiweißlieferant aus Sojabohnen wird in Sojasoße mariniert und mit frischen Erbsen, Möhren und Brokkoli gebraten. Geröstete Sesamkörner und frischer Koriander geben dem vegetarischen Gericht noch eine raffinierte und gesunde Note.
Eine Vielzahl an Vitaminen und anderen gesundheitsfördernden Zutaten hat das Dessert zu bieten: Ofenbanane mit Passionsfrucht und Nüssen. Vor allem Letzteres gilt laut Ernährungs-Doc Matthias Riedl als Superfood, denn bei täglichem Genuss können Nüsse das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Infektionen vermindern.