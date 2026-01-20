Kultur
Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Gemüse, Fisch und Hülsenfrüchte fürs Immunsystem
Unter dem Motto "Kräfte sammeln und das Immunsystem stärken" gibt es dieses Mal vom Fernsehkoch Tarik Rose Rezepte mit frischem Gemüse, Fisch und Hülsenfrüchten.
- 17.02.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Für die Zubereitung der Rezepte holt sich Tarik kompetente Küchenhilfe an den Herd: Dr. Matthias Riedl. Der Internist und Diabetologe weiß, was dem Körper guttut und was gesund ist. Er erklärt, was die Zutaten im Körper bewirken und warum sie stärken.
Gesunde Ernährung kann auch richtig gut schmecken und Spaß machen. Dafür liefert Tarik Rose wieder den Beweis: Los geht es mit einem Linsensalat. Der Powersnack wird mit Möhren, Pastinaken und einer pikanten Vinaigrette aus Apfelbalsamessig und orientalischen Gewürzen angerichtet. Darauf folgt Spargel aus dem Ofen. Das beliebte Frühjahrsgemüse wird mit wildem Brokkoli, Lachsforellenfilets und Parmesankäse getoppt.
Auch beim Dessert setzt der "Hamburger Jung" auf gesunde und saisonale Produkte: Frischer Rhabarber wird mit Nüssen und Honig im eigenen Saft gegart. Dazu gibt es einen cremigen Joghurtdip.