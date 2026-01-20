Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Gemüse, Fisch und Hülsenfrüchte fürs Immunsystem

Hauptnavigation

Auf einem Tisch stehen ein Teller mit Linsensalat, Spargel und Brokkoli mit Lachsforelle sowie Quarkcreme und Rhabarber in einem Pergament-Päckchen.

Unter dem Motto "Kräfte sammeln und das Immunsystem stärken" gibt es dieses Mal vom Fernsehkoch Tarik Rose Rezepte mit frischem Gemüse, Fisch und Hülsenfrüchten.

17.02.2026
11:45 - 12:15 Uhr

Für die Zubereitung der Rezepte holt sich Tarik kompetente Küchenhilfe an den Herd: Dr. Matthias Riedl. Der Internist und Diabetologe weiß, was dem Körper guttut und was gesund ist. Er erklärt, was die Zutaten im Körper bewirken und warum sie stärken.

Gesunde Ernährung kann auch richtig gut schmecken und Spaß machen. Dafür liefert Tarik Rose wieder den Beweis: Los geht es mit einem Linsensalat. Der Powersnack wird mit Möhren, Pastinaken und einer pikanten Vinaigrette aus Apfelbalsamessig und orientalischen Gewürzen angerichtet. Darauf folgt Spargel aus dem Ofen. Das beliebte Frühjahrsgemüse wird mit wildem Brokkoli, Lachsforellenfilets und Parmesankäse getoppt.

Auch beim Dessert setzt der "Hamburger Jung" auf gesunde und saisonale Produkte: Frischer Rhabarber wird mit Nüssen und Honig im eigenen Saft gegart. Dazu gibt es einen cremigen Joghurtdip.

