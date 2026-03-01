Hauptnavigation

Fernsehkoch Tarik Rose (rechts) und Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl stehen in der Küche und halten frische Rote Bete und einen Blumenkohl in die Kamera.

Kultur

Mit dem Ernährungs-Doc: Gesundes vom Feld

Gesund und gleichzeitig lecker genießen ist das Küchenmotto von Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl. Dafür haben sie diesmal frisches Gemüse auf dem Wochenmarkt eingekauft.

Sendetermin
10.03.2026
11:50 - 12:20 Uhr

Los geht es mit einer Vorspeise aus geschmorter Roter Bete und einem Blumenkohl-Rohkostsalat. Beide Gemüsesorten bekommen durch die Zugabe von Hummus eine orientalische Note. Die cremige Kichererbsenpaste ist in vielen Ländern des Nahen Ostens ein Nationalgericht.

Zudem sind die Hülsenfrüchte ein hervorragender Proteinlieferant und enthalten Vitamin C und Ballaststoffe.

Auch Spinat ist gesund. Für den zweiten Gang wird das feine Gemüse nur kurz in der Pfanne gedünstet. Die Art der Zubereitung erhält einerseits den Geschmack, andererseits die reichhaltigen Vitamine und Mineralstoffe in den feinwürzigen Blättern.

Dazu gibt es noch einen Leckerbissen für Fleischliebhaber: Pulled Chicken. Für die Geflügelvariante des Barbecue-Klassikers wird das Hühnerfleisch im Ofen langsam gegart, dann in feine Stücke zerteilt und mit Tandoori pikant gewürzt. Das Gericht ist nicht nur ein Gaumenschmaus, die indische Gewürzmischung enthält auch eine Reihe gesunder Inhaltsstoffe wie Koriander, Cumin, Ingwer, Knoblauch und Chili.

Zum Abschluss servieren Tarik Rose und Matthias Riedl noch ein raffiniertes Dessert mit Frischkäse, Nüssen und gegrillter Birne.

