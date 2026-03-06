Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Iss besser!
  4. Mit dem Ernährungs-Doc: Fitness-Salat und Chili con Carne mal anders
Fitness-Salat und Chili con Carne mal anders

Kultur

Mit dem Ernährungs-Doc: Fitness-Salat und Chili con Carne mal anders

Gesunde und schmackhafte Rezepte stehen auch diesmal auf der Speisekarte von Tarik Rose und Matthias Riedl. Den Menüauftakt macht ein bunter Salat mit frischen Zutaten vom Wochenmarkt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.04.2026
11:55 - 12:25 Uhr

Mehr

Teaser Iss besser!

Iss besser!

Für den Profikoch und den Ernährungsexperten gehören dazu Tomaten, Salatgurken, Schafkäse und Portulak. Die kleinblättrige Gewürz- und Gemüsepflanze wird im Sommer angeboten und hat einen angenehmen säuerlich-salzigen Geschmack mit einer leicht nussigen Note.

Durch Vitamine und gesunde Fettsäuren hat Portulak zudem zahlreiche gesunde Inhaltsstoffe zu bieten.

Fleisch und gesunde Küche, passt das zusammen? Passt, sagt Ernährungs-Doc Matthias Riedl, aber dabei sind Sorte, Qualität und Menge entscheidend. Wer alle drei Vorgaben berücksichtigt, kann von Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen profitieren. Mageres Hackfleisch vom Bio-Rind ist die Grundlage für das zweite Gericht. Daraus machen der Fernsehkoch und der Ernährungs-Doc ein "Chili con Carne". Der Eintopfklassiker wird mit einer scharfen Tomatensoße sowie frischen Brech- und Stangenbohnen zubereitet. Dazu gibt es ein knuspriges Fladenbrot aus der Pfanne.

Zum Schluss kommt ein süßes Dessert: gratinierte Erdbeeren mit einer Creme aus saurer Sahne. Die roten Früchte gelten als sommerliches Superfood. Sie haben mehr Vitamin C als so manche Zitrusfrucht, außerdem sind sie reich an wichtigen Mineralien und Spurenelementen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.