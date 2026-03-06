Kultur
Mit dem Ernährungs-Doc: Fitness-Salat und Chili con Carne mal anders
Gesunde und schmackhafte Rezepte stehen auch diesmal auf der Speisekarte von Tarik Rose und Matthias Riedl. Den Menüauftakt macht ein bunter Salat mit frischen Zutaten vom Wochenmarkt.
Datum:
-
- Datum:
- Sendetermin
07.04.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr
Für den Profikoch und den Ernährungsexperten gehören dazu Tomaten, Salatgurken, Schafkäse und Portulak. Die kleinblättrige Gewürz- und Gemüsepflanze wird im Sommer angeboten und hat einen angenehmen säuerlich-salzigen Geschmack mit einer leicht nussigen Note.
Durch Vitamine und gesunde Fettsäuren hat Portulak zudem zahlreiche gesunde Inhaltsstoffe zu bieten.
Fleisch und gesunde Küche, passt das zusammen? Passt, sagt Ernährungs-Doc Matthias Riedl, aber dabei sind Sorte, Qualität und Menge entscheidend. Wer alle drei Vorgaben berücksichtigt, kann von Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen profitieren. Mageres Hackfleisch vom Bio-Rind ist die Grundlage für das zweite Gericht. Daraus machen der Fernsehkoch und der Ernährungs-Doc ein "Chili con Carne". Der Eintopfklassiker wird mit einer scharfen Tomatensoße sowie frischen Brech- und Stangenbohnen zubereitet. Dazu gibt es ein knuspriges Fladenbrot aus der Pfanne.
Zum Schluss kommt ein süßes Dessert: gratinierte Erdbeeren mit einer Creme aus saurer Sahne. Die roten Früchte gelten als sommerliches Superfood. Sie haben mehr Vitamin C als so manche Zitrusfrucht, außerdem sind sie reich an wichtigen Mineralien und Spurenelementen.