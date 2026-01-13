Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Gesundes aus dem Ofen

Danach gibt es eine italienische Ofenspezialität mit wenig Zutaten und großem Aha-Effekt: Parmigiana di Melanzane. Dafür werden zunächst Auberginen ohne Fett in der Pfanne geröstet. Anschließend werden die Auberginenscheiben mit passierten Tomaten, Parmesankäse und Büffelmozzarella in einer Auflaufform geschichtet und im Ofen gratiniert. Das mediterrane Gemüse bietet ebenso wie der Blumenkohl eine gesunde Grundlage für eine ausgewogene Ernährung. Auberginen sind reich an Ballaststoffen, sie machen satt und bringen den Darm in Schwung. Außerdem ist die Eierfrucht nährstoffreich, wirkt antientzündlich und antioxidativ. Auch die beiden Käsesorten haben es in sich: Parmesan und Mozzarella sind hervorragende Kalzium-Lieferanten und gute Eiweißquellen. Parmesan gilt sogar als lebensverlängernd, der Käse enthält den Antiagingwirkstoff Spermidin.