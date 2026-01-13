Hauptnavigation

Tarik Rose und Dr. Matthias Riedl stehen in einer Küche und halten zwei Teller mit Ofengerichten in die Kamera.

Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Gesundes aus dem Ofen

In Sachen leckere und gleichsam gesunde Küche sind die beiden ein unschlagbares Team: Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl. Diesmal dreht sich alles um Rezepte vom Blech. Ofengerichte lassen sich dort nämlich schonender als in der Pfanne oder im Kochtopf zubereiten, zudem braucht man für die Zubereitung weniger Fett. Die weiteren Vorteile: Nach den Vorbereitungen wird im Backofen die Arbeit erledigt. Derweil man sich den Gästen widmen oder die Füße hochlegen kann.

Ein perfektes Gemüse für die Bratröhre ist Blumenkohl. Im Gegensatz zum Garen im Kochtopf wird er dort außen kross und innen butterzart. Das feine Aroma toppen die Küchenexperten mit orientalischen Gewürzen. Im Vergleich zu anderen Kohlsorten gilt der Blumenkohl als besonders magenfreundlich und kalorienarm. Außerdem beinhaltet das regionale Gemüse einen hohen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen. Zum Blumenkohl gibt es eine Vinaigrette mit Haselnüssen. In der gesunden Küche eine gern gesehene Zutat. Nüsse punkten mit hochwertigen Fettsäuren, viel gesundem Eiweiß und einem niedrigem Kohlehydratgehalt.

Danach gibt es eine italienische Ofenspezialität mit wenig Zutaten und großem Aha-Effekt: Parmigiana di Melanzane. Dafür werden zunächst Auberginen ohne Fett in der Pfanne geröstet. Anschließend werden die Auberginenscheiben mit passierten Tomaten, Parmesankäse und Büffelmozzarella in einer Auflaufform geschichtet und im Ofen gratiniert. Das mediterrane Gemüse bietet ebenso wie der Blumenkohl eine gesunde Grundlage für eine ausgewogene Ernährung. Auberginen sind reich an Ballaststoffen, sie machen satt und bringen den Darm in Schwung. Außerdem ist die Eierfrucht nährstoffreich, wirkt antientzündlich und antioxidativ. Auch die beiden Käsesorten haben es in sich: Parmesan und Mozzarella sind hervorragende Kalzium-Lieferanten und gute Eiweißquellen. Parmesan gilt sogar als lebensverlängernd, der Käse enthält den Antiagingwirkstoff Spermidin.

Zum Schluss weht noch eine frische Meeresbrise durch die "Iss besser!"-Küche: Tarik Rose und Dr. Matthias Riedl servieren Lachs aus dem Ofen. Ein guter Fang im Rahmen der gesunden Ernährung. Der rotfleischige Fisch ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Diese sollen unter anderem den Cholesterinspiegel senken und Herzinfarkten vorbeugen. Der Lachs wird in dünne Scheiben geschnitten, dann geschichtet und mit Zitrone und Salz mariniert. Im Ofen gart er anschließend nur wenige Minuten. Das Fleisch soll saftig und glasig bleiben. Dazu gibt es einen knackigen Zuckerschotenerbsensalat. Im Gegensatz zu anderen Hülsenfrüchten sind sie auch roh bekömmlich und dadurch ein erfrischender Genuss. Mariniert wird das Frühjahrs- und Sommergemüse mit Kräutern und einer Zitronenvinaigrette.

