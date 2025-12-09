Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc - Gesund durch die Weihnachtszeit

In der gesunden Adventsküche werden außerdem fruchtige Plätzchen aus der Muffinform gebacken. Auch hier kommen der Ernährungsexperte und der Koch ganz ohne Weizenmehl aus. Grundlage für den Teig sind Äpfel und Möhren, versetzt mit Haferflocken und Mandelgrieß. Mandeln stecken voller gesunder Nährstoffe und sind eine hervorragende Quelle für Ballaststoffe. Sie tun nicht nur der Verdauung gut, sondern machen relativ schnell und vor allem lange satt. Eine ideale Waffe gegen Heißhungerattacken auf das verführerische Angebot in der Vorweihnachtszeit.