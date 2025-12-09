Kultur
Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc - Gesund durch die Weihnachtszeit
Gesunde Ernährung kann richtig gut schmecken und Spaß machen. Das zeigen der Hamburger Koch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl. Gebäck und Süßes naschen gehört zur Adventszeit einfach dazu. Leider beinhalten Plätzchen oder Stollen aber jede Menge Zucker, Fett und Kalorien. Die gute Nachricht: Es gibt Alternativen, die das Kalorienkonto nicht ganz so strapazieren und dazu gesund sind.
09.12.2025
12:00 - 12:30 Uhr
Matthias Riedl und Tarik Rose backen zunächst einen Weihnachtsstollen. Statt Weizenmehl, Butter und Zucker kommen Mandelgrieß, Haferflocken, Quark und Rapsöl in den Teig. Die besondere Note verleihen Trockenfrüchte und knackige Nüsse. Weihnachtlich wird das gehaltvolle und traditionsreiche Gebäck durch Spekulatiusgewürz, Kardamom und Zimt. Letzterer duftet nicht nur gut, sondern ist auch ein Superfood unter den Gewürzen. Zimt schätzen Ernährungsmediziner unter anderem wegen seiner Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt. Darüber hinaus soll er den Blutdruck und Cholesterinspiegel senken.
In der gesunden Adventsküche werden außerdem fruchtige Plätzchen aus der Muffinform gebacken. Auch hier kommen der Ernährungsexperte und der Koch ganz ohne Weizenmehl aus. Grundlage für den Teig sind Äpfel und Möhren, versetzt mit Haferflocken und Mandelgrieß. Mandeln stecken voller gesunder Nährstoffe und sind eine hervorragende Quelle für Ballaststoffe. Sie tun nicht nur der Verdauung gut, sondern machen relativ schnell und vor allem lange satt. Eine ideale Waffe gegen Heißhungerattacken auf das verführerische Angebot in der Vorweihnachtszeit.
In der Backstube gibt es zum Schluss einen herzhaften Snack für Liebhaber deftiger Speisen - Kürbis-Tarte mit Ziegenkäse und winterlichen Salaten. Dieses Rezept punktet mit gesunden Inhaltsstoffen und leckerem Geschmack. Ein weiterer Vorteil: Das Adventsgebäck von Matthias und Tarik versorgt den Körper zugleich mit Nährstoffen, statt ihn zu belasten.