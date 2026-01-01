Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Mit gesunder Küche ins neue Jahr starten

Danach gibt es einen wärmenden Gemüseeintopf mit geschmorten Hackfleischbällchen. Im Zusammenhang mit gesunder Ernährung darf Fleisch in geringen Mengen durchaus serviert werden. Es liefert wertvolles Eiweiß, Vitamine und große Mengen an Eisen. Generell sollte man beim Einkauf aber auf magere Fleischsorten zurückgreifen und auf artgerechte Haltung achten. In der "Iss besser!"-Küche werden die Klopse aus Rindfleisch zubereitet und nach dem Anbraten mit viel Gemüse geschmort. Neben Möhren, Pastinaken und Kartoffeln kommt Spitzkohl in den winterlichen Eintopf. Seine süßliche Note gibt dem Gericht einen besonderen Pfiff. Zudem gilt diese Kohlsorte als besonders bekömmlich und verdaulich. Empfindliche Menschen vertragen ihn meist besser als Weiß- oder Rotkohl.